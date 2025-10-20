По Мурманской области ожидаются местами осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности: по южной периферии основного циклона, расположенного в Баренцевом море, ожидается смещение частных циклонов и атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 20 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами были осадки в виде мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём от -2 до +3°. Местами гололедица.

21 октября - ветер юго-западный умеренный. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.

22 октября - ветер юго-западный умеренный, днём на востоке сильный. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.