По Мурманской области ожидаются местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под воздействием малоградиентного барического поля повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе. 28 и 29 мая циклон будет смещаться в восточном направлении: в нашем регионе ожидается порывистый северо-западный ветер, местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +3°, днём +4+9°.

Сегодня, 28 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +4+9°.