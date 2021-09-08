По Мурманской области ожидаются местами заморозки до -2°

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Гренландском морях. 9 и 10 сентября Кольский полуостров окажется в тыловой части циклонической депрессии и температура воздуха не превысит +5+10 градусов.

Сегодня, 8 сентября, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Местами дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый, днём северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +8+13°.