По Мурманской области ожидаются местами заморозки до -4°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, сместившегося с южных районов Скандинавского полуострова на север Европейской части России. По периферии циклона, с ветром северных направлений, в наш регион поступают арктические воздушные массы. Поэтому по Мурманской области ожидается осенний характер погоды.

Сегодня, 16 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -4°, днём +5+10°.

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Продолжаются подъёмы уровней воды на реках запада и юга области. За прошедшие сутки уровни воды на реках Лотта, Умба, Варзуга, Чаваньга повысились на 1-11 см, на реках Тумча и Ёна - на 44-45 см. На остальных реках уровни воды продолжают понижаться с интенсивностью 2-4 см за сутки.

Температура воды на реках равна 4-8°, на горных реках 3-4°, на водохранилищах 7-11°, что ниже, чем в прошлом году в это время на 2-4°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 15 сентября в 8 часов мск была равна 7°.