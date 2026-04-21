По Мурманской области ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных районах сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 апреля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия обширной циклонической депрессии с центром на севере Баренцева моря. 21 апреля ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных районах сильный порывистый ветер, днём воздух прогреется до +6+11°.

22-23 апреля по Мурманской области пройдёт мокрый снег, на севере снег, сохранится сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от -1 до +4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 21 апреля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +6+11°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха днём +7+9°.

22 апреля по кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный сильный. Местами мокрый снег, снег. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Местами гололедица. 23 апреля - ветер северо-западный умеренный, ночью местами сильный. В отдельных районах осадки. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

22 апреля в областном центре ожидается ветер северо-западный сильный. Временами осадки. Температура воздуха от 0 до +2º в течение суток. 23 апреля - ветер северо-западный ночью сильный, днём умеренный. Ночью осадки, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +2+4°.