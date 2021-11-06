По Мурманской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха от -1 до +4°, в ночные часы местами при прояснениях до -3-5°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 6 ноября, будет облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, местами сильная.