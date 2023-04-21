В Мурманской области увеличено количество участков для промысла горбуши в Белом мореАэропорт Мурманск представил летнее расписание рейсов по актуальным направлениям и маршрутам, запланированным в этом сезоне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 08:00

По Мурманской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 апреля Мурманская область будет находиться под влиянием юго-западной периферии малоподвижного циклона на востоке Баренцева моря, в этот период ожидается преимущественно облачная с осадками погода, температура воздуха в ночные часы составит от -2 до +3°, в дневные от +3 до +8°.

22 апреля с севера Норвежского побережья на Кольский полуостров сместится частный циклон, с которым будут связаны обильные снегопады в нашем регионе, температура воздуха составит от -3 до +3° в течение суток.

23 апреля циклон покинет территорию Мурманской области, осадки будут прекращаться, температура воздуха составит: ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -2 до +3°.

Сегодня, 21 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +1+6°.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:15Городские хроники (6+)16:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?-PRO Валюту (16+)Рубль чуть снижается на фоне дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика