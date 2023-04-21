По Мурманской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 апреля Мурманская область будет находиться под влиянием юго-западной периферии малоподвижного циклона на востоке Баренцева моря, в этот период ожидается преимущественно облачная с осадками погода, температура воздуха в ночные часы составит от -2 до +3°, в дневные от +3 до +8°.

22 апреля с севера Норвежского побережья на Кольский полуостров сместится частный циклон, с которым будут связаны обильные снегопады в нашем регионе, температура воздуха составит от -3 до +3° в течение суток.

23 апреля циклон покинет территорию Мурманской области, осадки будут прекращаться, температура воздуха составит: ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -2 до +3°.

Сегодня, 21 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +1+6°.