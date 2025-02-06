По Мурманской области ожидаются небольшие осадки, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. 6 февраля по Мурманской области ожидается ночью снег, днём – небольшие осадки, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°.

7 февраля сохранится сильный порывистый ветер, ночью пройдут небольшие осадки, днём температура воздуха повысится до +1+6°.

8 февраля ожидается ветреная без существенных осадков погода, температура воздуха понизится до 0-5°, ночью при прояснениях до -7-12°.

Сегодня, 6 февраля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Ночью снег, на юге сильный. Днём местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -7-12°, днём от 0 до -5°. Гололедица.