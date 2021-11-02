По Мурманской области ожидаются небольшие осадки. Ветер умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. 2-3 ноября по Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до - 4°, днём от 0 до +5°.

4 ноября ожидается увеличение интенсивности осадков, температура воздуха в течение суток от -2 до +3°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 2 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.