Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 08:00
По Мурманской области ожидаются небольшие осадки. Ветер умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. 2-3 ноября по Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до - 4°, днём от 0 до +5°.
4 ноября ожидается увеличение интенсивности осадков, температура воздуха в течение суток от -2 до +3°. На дорогах местами гололедица.
Сегодня, 2 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.
Комментарии
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макс
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Евгений
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