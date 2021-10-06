По Мурманской области ожидаются обильные осадки и понижение температура воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на север Баренцева моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, временами дождь, наиболее интенсивный.

7 октября циклон сместится на север Карского моря, а к нашему региону с юга Скандинавии переместится очередной циклон: при прохождении атмосферных фронтов ожидаются обильные осадки и понижение температура воздуха.

Сегодня, 6 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +8+13°.