По Мурманской области ожидаются облачная погода. Временами мокрый снег, снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, 27 марта местами сильный порывистый ветер.

Ночью 28 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег. Днём будет сказываться влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: ожидаются местами слабые осадки. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 27 марта, в Мурманской области будет облачная погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер днём западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в Мурманске будет облачная погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер днём западный, северо-западный сильный. Температура воздуха от 0 до +2° в течение суток. Гололедица.

28 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер южный, юго-восточный слабый, местами умеренный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -1-6°, в отдельных районах -7-12°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

28 марта в Мурманске - ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью -3-5°, днём +1+3°. Местами гололедица.

29 марта по Мурманской области прогнозируется ветер южный умеренный, местами сильный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.

29 марта в Мурманске - ветер южный умеренный, временами сильный. Временами мокрый снег. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Местами гололедица.

* * *

На территории Мурманской области отмечается оттепельная погода, на водных объектах сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. Вследствие теплой погоды на отдельных участках рек отмечаются закраины. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 20 марта на реках, озёрах и водохранилищах составляет 33-75 см. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 12-61 см.

По прогнозу ФГБУ «Мурманское УГМС» в ближайшую неделю ожидаются положительные температуры воздуха в дневные часы, что может привести к ослаблению ледового покрова.

Выход на лёд может быть опасен!