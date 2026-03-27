«Горячая линия» по защите граждан от неправомерных действий коллекторов
Мурманская область. Арктика (16+)
27.03.26 08:00

По Мурманской области ожидаются облачная погода. Временами мокрый снег, снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, 27 марта местами сильный порывистый ветер.

Ночью 28 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег. Днём будет сказываться влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: ожидаются местами слабые осадки. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 27 марта, в Мурманской области будет облачная погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер днём западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в Мурманске будет облачная погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер днём западный, северо-западный сильный. Температура воздуха от 0 до +2° в течение суток.  Гололедица.

28 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер южный, юго-восточный слабый, местами умеренный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -1-6°, в отдельных районах -7-12°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

28 марта в Мурманске - ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью -3-5°, днём +1+3°. Местами гололедица.

29 марта по Мурманской области прогнозируется ветер южный умеренный, местами сильный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.

29 марта в Мурманске - ветер южный умеренный, временами сильный. Временами мокрый снег. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Местами гололедица.

На территории Мурманской области отмечается оттепельная погода, на водных объектах сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. Вследствие теплой погоды на отдельных участках рек отмечаются закраины.  На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 20 марта на реках, озёрах и водохранилищах составляет 33-75 см. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 12-61 см.

По прогнозу ФГБУ «Мурманское УГМС» в ближайшую неделю ожидаются положительные температуры воздуха в дневные часы, что может привести к ослаблению ледового покрова.

Выход на лёд может быть опасен!

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
