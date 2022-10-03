По Мурманской области ожидаются облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, циклон, по периферии которого на Кольский полуостров пришли осадки в виде снега и мокрого снега, в течение ближайших суток будет смещаться в северном направлении на Мурманскую область. 3 октября, циклон сместится в Баренцево море, а Кольский полуостров окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления. В этот период осадки будут носить локальный характер.

Сегодня, 3 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +4+9°.