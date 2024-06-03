По Мурманской области ожидаются облачная с прояснениями погода. Местами дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. В нашем регионе ожидаются местами дожди, грозы.

Сегодня, 3 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди, ночью и утром в отдельных районах грозы. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°, местами до +23°.

* * *

На территории Мурманской области продолжается весеннее половодье. На большинстве рек наблюдается спад уровней, на реках северо-востока и бассейна Серебрянских, Териберских водохранилищ – интенсивный рост уровней.

В конце мая на большинстве озёр и водохранилищ наблюдается ледостав с промоинами, закраины, Верхне-Туломское водохранилище, водохранилища Ковдинского каскада, оз.Куэтс-Ярви и оз.Пулозеро очистились ото льда, на Серебрянском водохранилище наблюдается ледостав.

Выход на лёд опасен!