По Мурманской области ожидаются облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 мая наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море. По Мурманской области местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер

Сегодня, 29 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 +9°, днём +13 +18°.

Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности

29 мая по Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.