Мурманская область. Арктика (16+)16.10.21 08:00
По Мурманской области ожидаются осадки преимущественно в виде дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 октября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Ботнического залива в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки: 16 октября преимущественно в виде дождя, 17-18 октября в виде мокрого снега и снега, 18 октября в отдельных районах сильный порывистый ветер.
16 октября преобладающая температура воздуха +1+5°.
17 и 18 октября ожидается понижение температуры воздуха.
18 октября на дорогах области местами гололедица.
Сегодня, 16 октября, будет облачная погода. Временами осадки. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, ночью на юге местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4º, днём +1+6°.
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