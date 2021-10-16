По Мурманской области ожидаются осадки преимущественно в виде дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 октября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Ботнического залива в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки: 16 октября преимущественно в виде дождя, 17-18 октября в виде мокрого снега и снега, 18 октября в отдельных районах сильный порывистый ветер.

16 октября преобладающая температура воздуха +1+5°.

17 и 18 октября ожидается понижение температуры воздуха.

18 октября на дорогах области местами гололедица.

Сегодня, 16 октября, будет облачная погода. Временами осадки. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, ночью на юге местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4º, днём +1+6°.