По Мурманской области ожидаются осадки преимущественно в виде дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 июня погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём +5+10°.

3 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, днём воздух прогреется до +8+13°.

Сегодня, 1 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, днём умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +1 +6°, днём +5+12°.