Мурманская область. Арктика (16+)01.06.23 08:00
По Мурманской области ожидаются осадки преимущественно в виде дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 июня погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём +5+10°.
3 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, днём воздух прогреется до +8+13°.
Сегодня, 1 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, днём умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +1 +6°, днём +5+12°.
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хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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