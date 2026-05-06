По Мурманской области ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 мая по Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами осадки, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 6 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днём +2+7°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днём +2+4°.

7 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер западный умеренный. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +2+7°. Ночью местами гололедица. 8 мая - ветер ночью слабый переменный, днём юго-западный умеренный. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +3+8°. Ночью местами гололедица.

7 мая в областном центре ожидается ветер западный умеренный. Временами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +4+6°. 8 мая - ветер ночью слабый переменный, днём юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +5+7°.

В первой пятидневке мая весеннее половодье вступило в активную фазу развития на всей территории Мурманской области.

Большинство рек области освободилось ото льда, отмечается чисто и редкие ледоходы, на реках Кица, Туманная и горных реках отмечаются остаточные забереги. На большинстве водохранилищ сохраняется ледостав, ледостав с полыньями, Княжегубское и Кумское водохранилища – чисто, на большинстве озёр ледостав с полыньями, закраины.

Уровни воды на большинстве рек выше уровней летней межени на 15-66 см, на р. Поной – на 113-135 см.

Температура воды на реках Мурманской области составляет 0,2-5,4°С, на озёрах и водохранилищах 0,1-6,1°С.

Выход на лёд опасен!