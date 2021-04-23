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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 08:00

По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 и 24 апреля Мурманская область окажется под влиянием активного обширного циклона с центром в районе Финского залива и атмосферных фронтов: в нашем регионе ожидаются осадки различной интенсивности, 24 апреля сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°.

Сегодня, 23 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +2+7°. Ночью местами гололедица.

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Уровни воды на большинстве рек нашего региона повышаются с интенсивностью 5-20 см за сутки. На реках наблюдаются следующие ледовые явления: ледостав с промоинами, закраины, вода на льду. На реке Ура с 21 апреля наблюдаются подвижки льда. Выход на лёд опасен!

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