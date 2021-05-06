По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион, в основном, находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6° при прояснениях до -11°, днём +1+6°.

7 мая на Кольский полуостров с Финского залива сместится активный циклон: ожидаются осадки различной интенсивности, местами порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 6 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°.