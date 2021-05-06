Мурманская область. Арктика (16+)06.05.21 08:00
По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион, в основном, находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6° при прояснениях до -11°, днём +1+6°.
7 мая на Кольский полуостров с Финского залива сместится активный циклон: ожидаются осадки различной интенсивности, местами порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.
Сегодня, 6 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°.
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Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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