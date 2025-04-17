По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и атмосферных фронтов, проходящих через наш регион: ожидаются осадки различной интенсивности, днём преобладающая температура воздуха составит от +2 до +10°.

Днём 18 апреля на севере Скандинавии образуется активный циклон, который, углубляясь, будет смещаться 19 апреля в восточном направлении вблизи побережья Мурмана. 19 апреля в нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 17 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Ночью местами мокрый снег, днём дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +3+8° Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода 3-33 см, на реках Терского побережья— на 35-52 см. Толщина льда на водных объектах составляет 41-74 см. По прогнозу ФГБУ «Мурманское УГМС» в ближайшую неделю ожидаются положительные температуры воздуха в дневные часы, что может привести к ослаблению ледового покрова.

Выход на лёд может быть опасен!