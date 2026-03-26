Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 марта погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, 27 марта местами сильный порывистый ветер, температура воздуха от -2 до +3°, днём 26 марта +3+8°.

Ночью 28 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится до -1-6°, местами до -7-12°. Днём 28 марта будет сказываться влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: ожидаются местами слабые осадки. воздух прогреется до -1 +4°. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 26 марта, в Мурманской области будет облачная погода. Временами осадки. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +3+8°. Гололедица, ночью местами сильная.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Временами осадки. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +4+6°. Гололедица.