По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 мая наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Архангельской областью. По Мурманской области, при смещении атмосферных фронтов, ожидаются осадки различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в ночные часы от 0 до +5°, днём 28 мая +3+8°, 29 мая +5+10°.

30 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +9+14°.

Сегодня, 28 мая, по Мурманской области ожидается облачная погода. Осадки преимущественно в виде мокрого снега, ночью местами сильные. Ветер северный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днем +3+8°.

Сегодня в Мурманске - облачная, днём с прояснениями погода. Осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный днём умеренный. Температура воздуха днём +3+5°.

29 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северный умеренный, местами сильный. Ночью осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, днём в отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°. 30 мая - ветер северо-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -1°, днём +9+14°.

29 мая в областном центре ожидается ветер северный умеренный. Ночью умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +6+8°. 30 мая - ветер северо-западный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+4°, днём +10+12°.

* * *

На реках Мурманской области наблюдается спад весеннего половодья, уровни воды ниже максимальных уровней на 60-200 см. Уровни воды понижаются с интенсивностью 1-6 см в сутки. В отдельные дни отмечается рост уровней воды, интенсивностью 2-21 см в сутки, вследствие интенсивных осадков.

Температура воды на большинстве рек равна 4,8-11,0°C, на горных реках около 2,5°C, на водохранилищах – 0,2-12,0°C.