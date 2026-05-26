По Мурманской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°, 26 мая на юге области до +9°.

Сегодня, 26 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +4+9°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный, вечером 26 мая сильный. Температура воздуха днём +4+6°.

27 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега, днём местами сильные. Температура воздуха +1+6° в течение суток, ночью в центральных районах местами заморозки до -1°. 28 мая - ветер северный умеренный, ночью местами сильный. Небольшие, местами умеренные, ночью на северо-западе области сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +3+8°.

27 мая в областном центре ожидается ветер северо-восточный сильный. Ночью небольшие, днём умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха +2+4° в течение суток. 28 мая - ветер северный ночью сильный, днём умеренный. Ночью сильные, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +3+5°.