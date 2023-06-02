По Мурманской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами сильные

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём +5+10°.

3 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, днём воздух прогреется до +8+13°.

Сегодня, 2 июня, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами сильные. Ветер северный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, +4+9°.