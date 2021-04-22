По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности. 22 апреля на Кольский полуостров с Московской области сместится циклон: ожидаются временами осадки, температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +3+8°.

23 и 24 апреля Мурманская область окажется под влиянием активного обширного циклона с центром в районе Финского залива и атмосферных фронтов: в нашем регионе ожидаются осадки различной интенсивности, 24 апреля сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°.

Сегодня, 22 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +3+8°.