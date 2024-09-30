По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря через Кольский полуостров в Баренцево море. 30 сентября в отдельных районах пройдут осадки.

Сегодня, 30 сентября, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.