27.10.25 08:00

По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной части циклонической депрессии: ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

Сегодня, 27 октября, будет облачная, днём с прояснениями погода. Небольшие, ночью умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха днём +1+6°. Местами гололедица.

28 октября - ветер юго-восточный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
