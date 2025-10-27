Мурманская область. Арктика (16+)27.10.25 08:00
По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной части циклонической депрессии: ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер.
Сегодня, 27 октября, будет облачная, днём с прояснениями погода. Небольшие, ночью умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха днём +1+6°. Местами гололедица.
28 октября - ветер юго-восточный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.
Комментарии
Последние комментарии
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
