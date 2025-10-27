По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной части циклонической депрессии: ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

Сегодня, 27 октября, будет облачная, днём с прояснениями погода. Небольшие, ночью умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха днём +1+6°. Местами гололедица.

28 октября - ветер юго-восточный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.