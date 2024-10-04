Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 08:00
По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, днём в отдельных районах сильные
Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 октября наш регион будет находиться под влиянием циклона. смещающегося с севера Норвежского моря. В этот период ожидаются временами осадки, 5 октября местами сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью от -3 до +3°, днём +1+6°.
Сегодня, 4 октября, будет облачная, ночью с прояснениями, погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя, днём в отдельных районах сильные. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем +1+6°.
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