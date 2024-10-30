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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.24 08:00

По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31 октября погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, наиболее интенсивные 30 октября, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2 до +3°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 30 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный, днём на западе области северный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -2 до +3°.

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Уровни воды на большинстве рек Мурманской области выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 3-24 см, на реках Чудзъйок, Поной (с. Краснощелье), Умба, Ёна, и Монча — ниже на 1-8 см, и ниже уровней прошлого года на 2-99 см, на реке Малая Белая – выше на 13 см.

Температура воды на 29 октября составляла на реках 1,2-3,3°С, на озёрах и водохранилищах – 1,6-7,0 °С, на горных реках – 2,0-2,6°С.

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Евгений
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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