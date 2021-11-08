По Мурманской области ожидаются порывистый ветер, временами осадки, понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия циклона, смещающегося с Канино- Колгуевского района в восточном направлении. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, временами осадки, 8 ноября преимущественно в виде снега, понижение температуры воздуха.

9 ноября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха ночью -8-13°, днём -4-9°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 8 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -16°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.