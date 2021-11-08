Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 08:00
По Мурманской области ожидаются порывистый ветер, временами осадки, понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия циклона, смещающегося с Канино- Колгуевского района в восточном направлении. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, временами осадки, 8 ноября преимущественно в виде снега, понижение температуры воздуха.
9 ноября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха ночью -8-13°, днём -4-9°. На дорогах гололедица.
Сегодня, 8 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -16°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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