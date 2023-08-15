По Мурманской области ожидаются сильные дожди и порывистый северный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 августа Мурманская область будет находиться в области пониженного атмосферного давления. В этот период в нашем регионе сохранится преимущественно облачная и тёплая погода, местами дождь.

17 августа с районов Скандинавии на Кольский полуостров сместится циклон, с которым будут связаны сильные дожди и порывистый северный ветер, температура воздуха понизится до +10+16°.

Сегодня, 15 августа, будет переменная облачность. Местами дождь, утром туман, днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +20+25°.