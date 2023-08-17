По Мурманской области ожидаются сильные дожди и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Скандинавии на юго-восток Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно облачная с дождями и порывистым ветром погода, температура воздуха в дневные часы составит +11+17°, 17 августа на юге и востоке области до +21°.

Сегодня, 17 августа, облачная погода. Временами дождь, ночью и утром местами сильный. Ветер ночью юго-восточный умеренный, днём северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +16+21°.

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В прошедшую неделю на большинстве рек Мурманской области отмечалось понижение уровней воды. Исключение составили реки Кола, Кица, Поной, Ёна, и Тумча, где с 12 августа уровни воды начали повышаться по 2-14 см в сутки.

Температура воды на большинстве водных объектов области повысилась за неделю на 1-2°С, и на 15 августа температура воды равна 14-21°С, на горных реках 8-9°С, на озёрах и водохранилищах – 10-19°С.