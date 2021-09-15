По Мурманской области ожидаются в ночное время местами заморозки до -3°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, сместившегося с южных районов Скандинавского полуострова на север Европейской части России. По периферии циклона, с ветром северных направлений, в наш регион поступают арктические воздушные массы. Поэтому по Мурманской области ожидается осенний характер погоды.

Сегодня, 15 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами до -3°, днём +5+10°.

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Выпавшие осадки обусловили повышение уровней воды на реках запада и юга области. За прошедшие сутки уровни воды на реках Лотта, Ёна, Тумча, Умба, Варзуга, Чаваньга повысились на 1-29 см. На остальных реках уровни воды продолжают понижаться.

Температура воды на реках равна 4-7°, на горных реках 3-4°, на водохранилищах 8-11°, что ниже? чем в прошлом году в это время на 1-4°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 14 сентября в 8 часов мск была равна 7°.