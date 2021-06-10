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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.21 08:00

По Мурманской области ожидаются в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-12 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +22+27°, 11 июня в центральных районах области до +29°.

Сегодня, 10 июня, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Днём в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +22+27°. 

Оповещение о высокой пожарной опасности

7-11 июня на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе гг. Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск и ЗАТО Александровск ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах, на юге Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается V региональный класс пожарной опасности.

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Водность рек уменьшается, за прошедшие сутки уровни воды на реках понизились на 1-10 см. От максимальных за половодье уровни воды на реках понизились на 60-215 см, на горных реках и на реках северо-востока области - понизились на 20-55 см.

9 июня Серебрянское водохранилище очистилось ото льда (на 6 дней раньше нормы).

9 июня температура воды на реках составляла от 9° до 16°, на горных реках - 3-5°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км Окт. ж.д.) температура воды 9 июня была в 8 часов +13,0°.

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