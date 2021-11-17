По Мурманской области ожидаются ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности, охватывающей Норвежское, Гренландское моря, запад Баренцева моря, а также Скандинавию. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +2 до -3°.

Сегодня, 17 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -10-15°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.