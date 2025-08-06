По Мурманской области ожидаются временами дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 августа наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском море и над районами Скандинавии. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, 7 августа местами сильный порывистый ветер.

Сегодня, 6 августа, будет переменная облачность. Временами дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17°, на востоке +6+11°, днём +17+22°.

7 августа - ветер южный умеренный, утром и днём местами сильный. Ночью в отдельных районах небольшой дождь. Днём местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +19+24°.

8 августа - ветер юго-западный, южный умеренный. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +19+24°.

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На водных объектах Мурманской области продолжается летняя межень.

Уровни воды выше уровней летне-осенней межени на 1-31 см, на реке Варзуга ниже на 4 см.

Температура воды на реках равна 18-23°, на горных реках 7-9°, на озёрах и водохранилищах 17-25°.