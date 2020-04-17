По Мурманской области ожидаются временами мокрый снег, местами сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон с центром над Архангельской областью. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер. 19 апреля на Кольский полуостров начнёт распространяться гребень антициклона: осадки постепенно прекратятся, днём воздух прогреется до +3+7°.

Завтра, 18 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер северный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.