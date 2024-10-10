Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии активной обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, 11 октября местами с мокрым снегом, сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 10 октября +1+6°, 11 октября +3+8°.

12 октября ожидается местами дождь, порывистый ветер, температура воздуха днём существенно не изменится.

Сегодня, 10 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +1+6°.

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За неделю уровни воды повысились на 1-9 см, на реках Лотта, Поной, Ёна, Тумча и горных реках — понизились на 1-11 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 3-31 см, на реках Чудзъйок, Поной, Варзуга, Умба и Монча — ниже на 1-20 см.

7-8 октября отмечались временные ледовые явления в виде заберегов на мелководье на оз.Ловозеро и шугохода на р.Тумча.

Температура воды на 8 октября составляла 0,8-9,1°С, на горных реках – около 2,0°С, температура воды на большинстве рек и водоёмов ниже прошлогодней на 0,1-2,8°С.