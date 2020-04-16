Как сообщает Мурманское УГМС, 17 и 18 апреля погоду нашего региона будет определять циклон с центром над Архангельской областью. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от 0 до +4°.

19 апреля на Кольский полуостров начнёт распространятся гребень антициклона: осадки постепенно прекратятся, днём воздух прогреется до +3+7°.

Завтра, 17 апреля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1º, днём от 0+5°. Гололедица.