По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 3 апреля Кольский полуостров находился в тыловой части циклона, смещающегося с Горла Белого моря на район республики Коми: интенсивность осадков уменьшилась, ветер постепенно ослабевал, температура воздуха понижалась, в основном, до отрицательных значений. Днём 3 апреля погоду нашего региона будет определять восточная периферия активного глубокого циклона с центром на севере Норвежского моря: при прохождении атмосферных фронтов ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, повышение температуры воздуха.

В дальнейшем, циклон сместится в восточном направлении через Кольский полуостров и с отходом ветра к северному направлению, в наш регион будет поступать холодная воздушная масса с Баренцева моря.

4-5 апреля по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, местами метель, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 3 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +1+6°. Гололедица.