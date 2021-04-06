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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 08:00

По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром на юго-западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -3 до +3°, днем +1+6°.

8 апреля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -1-6°, днём воздух прогреется до +1+6°.

Сегодня, 6 апреля, будет облачная погода. Временами мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Местами гололедица.

Штормовое предупреждение

5 апреля в период 0-3 часа на юге Гренландского моря, в период 9-13 часов на побережье Норвегии отмечалось опасное волнение 8-10 м. Сохранится до 21-24 часов 6 апреля.

Вчера в период 17-21 час на юге побережья Норвегии фиксировался северо-западный ветер 30-32 м/с. Сохранится до 10-13 часов 6 апреля.

6 апреля в период 5-9 часов на западе Баренцева моря и севере побережья Норвегии ожидается северо-восточный ветер 30-32 м/с, высота волны 8-9 метров. Сохранится до 0-3 часов 7 апреля.

 

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