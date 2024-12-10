По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 декабря погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью местами сильный порывистый ветер, температура воздуха днём от -3 до +2°.

11-12 декабря циклон сместится на север Урала и далее на район Обской Губы. В этот период в нашем регионе ожидается местами сильный порывистый ветер, временами мокрый снег, снег, преобладающая температура воздуха 11 декабря от -1 до -4°, 12 декабря -3-8°.

Сегодня, 10 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днём от -3 до +2°. Гололедица.