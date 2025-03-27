По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 марта погоду Кольского полуострова будет определять восточная, юго-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Норвежском морях. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, местами сильный порывистый ветер, положительная температура воздуха в дневные часы.

Сегодня, 27 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 1-50 см. Толщина льда на 20 марта на реках, озерах и водохранилищах составляет 36-74 см.

По прогнозу Гидрометцентра России, на территории Мурманской области в период с 27 по 31 марта 2025 года сохранится оттепельная погода.

Теплая погода приведет к уплотнению снежного покрова, уменьшению высоты снега, увеличению слоя налёдной воды. В связи с тёплой погодой на реках области выход на лёд в незнакомых и необорудованных местах не безопасен для населения.