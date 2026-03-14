По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, местами сильный порывистый ветер. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 14 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

В Мурманске сегодня облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер южный сильный. Температура воздуха +2+4°. Гололедица, местами сильная.

15 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

15 марта в Мурманске - ветер юго-западный ночью сильный, днём умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Гололедица.

16 марта по Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный. В отдельных районах мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, местами до -10°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

16 марта в Мурманске - ветер юго-западный умеренный. Временами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +1+3°. Гололедица.