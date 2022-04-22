Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 08:00
По Мурманской области ожидаются временами осадки преимущественно в виде дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются временами небольшие осадки.
Сегодня, 22 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +3 +8°.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22227&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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