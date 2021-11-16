Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности, охватывающей Норвежское, Гренландское моря, запад Баренцева моря, а также Скандинавию. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +2 до -3°, ночью 17 ноября понижение до -4-13°.

Сегодня, 16 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от +2 до -3°. Гололедица.

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15 ноября на реках Мурманской области (рр. Печа, Лотта, Кола, Туманная, Ёна, Тумча, Поной) и на небольших и средних озерах (оз. Пул-озеро, оз. Ловозеро, оз. Куэтс-ярви) установился ледостав. На реках Терского района (р. Умба, р. Чаваньга, р. Варзуга) наблюдаются забереги, шугоход. Началось ледообразование на крупных водоёмах. На оз. Имандра в районе пгт. Зашеек и на Кумском водохранилище установился ледостав. На мелководье Верхне-Туломского водохранилища в районе пгт. Верхне-Туломский наблюдается ледостав с полыньями.