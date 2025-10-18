Как сообщает Мурманское УГМС, 18-20 октября наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности: по южной периферии основного циклона, расположенного в Баренцевом море, ожидается смещение частных циклонов и атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от -1 до +4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 18 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие, днём на западе области умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днем от -1 до +4°. Местами гололедица.

19 октября - ветер юго-западный, западный умеренный, днём на западе области северо-западный умеренный. Небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от +5 до 0°. Местами гололедица.

20 октября - ветер западный, юго-западный умеренный. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от +3 до +2°. Местами гололедица.