Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 декабря наш регион будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +2 до -3°, при прояснениях -5-10°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 25 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, днём северо-западный сильный. Температура воздуха днём от +3 до -2°. Гололедица, местами сильная.

26 декабря - ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от +2 до -3° в течение суток.

27 декабря - ветер ночью юго-западный, днем северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток, ночью при прояснениях -6-11°.