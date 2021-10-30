Как сообщает Мурманское УГМС, 30 и 31 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4° в отдельных районах при прояснениях -5-8°, днём от -2 до +3°. На дорогах гололедица.

1 ноября существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 30 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4, при прояснениях -5-10°, днём от -2 до +3°. Гололедица, ночью и утром местами сильная.