Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха от -1 до +4°, в ночные часы местами при прояснениях до -3-5°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 4 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер ночью юго-западный, днём северный умеренный. Температура воздуха от 0 до +5°, ночью при прояснениях до -5°. Местами гололедица.